Skifahren im Grünen Andrang an den Liften in Winterberg ist groß

Wenig Schnee, aber großer Andrang: An den wenigen geöffneten Skiliften in Winterberg haben sich am Samstag trotz oder gerade wegen des milden Wetters zum Teil längere Warteschlangen gebildet. „Das Angebot ist leider klein, aber die Nachfrage ist groß“, sagte eine Sprecherin. Derzeit laufen nur 5 der 26 Lifte im Skiliftkarussell Winterberg, dem größten Skigebiet im Sauerland. Außerdem ist ein Rodellift an der Ruhrquelle geöffnet. Alle anderen Skigebiete im Sauerland haben geschlossen, weil kein Schnee mehr auf den Hängen liegt.