Viele NRW-Wintersportgebiete weiter gesperrt : „Bleiben Sie zu Hause“

Winterberg Die Polizei hat bereits Kontrollen angekündigt und ist auf alles vorbereitet. Der Wetterdienst warnt außerdem: Nach dem Schneefall könnte es sehr glatt werden.

Auch an diesem Wochenende bleiben im Sauerland und in der Eifel viele Ski- und Rodelhänge, Parkplätze und Zufahrten gesperrt. Der Bürgermeister von Winterberg, Michael Beckmann (CDU), appellierte an mögliche Tagesgäste: „Bleiben Sie in Lockdown-Zeiten zu Hause, um so möglichst bald nach dem Lockdown unsere Ferienregion richtig zu genießen.“