Regen und kaum Frost Unterdurchschnittliche Ski-Saison im Sauerland

Kleinere Skigebiete mit wenig oder ohne Beschneiung in mittleren Lagen konnten im vergangenen Winter oft nur einige Tage öffnen, hieß es. Anbieter in beschneiten Skigebieten in den Hochlagen blieben mit 40 bis 70 Betriebstagen ihrer Lifte auch unter dem Maß vergangener Jahre. Für den wirtschaftlichen Betrieb eines beschneiten Skigebiets seien Expertenrechnungen zufolge etwa 80 Tage pro Saison notwendig, hieß es in der Mitteilung.