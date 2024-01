Winter-Wochenende in NRW Großer Andrang auf Skigebiete im Sauerland

Im Skiliftkarussell seien bei 70 Zentimetern Schneehöhe derzeit 25 von 26 Liften in Betrieb, lediglich der Rodellift Bremberg nicht. Auch viele andere Skigebiete im Sauerland haben geöffnet. Insgesamt drehten sich nach Angaben der Wintersport-Arena Sauerland am Samstag 84 Lifte. In unserer Infostrecke finden Sie die schönsten Ski-Gebiete in NRW.