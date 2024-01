Winter in NRW Hier können Sie im Sauerland Skifahren

In Nordrhein-Westfalen hat es sich erst einmal ausgeschneit. Neuer Schnee sei am Donnerstag nicht zu erwarten, von einzelnen örtlichen Schauern am Nachmittag vielleicht abgesehen, sagte am Morgen ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. Am Vormittag werde sogar überwiegend die Sonne scheinen. „Wir kommen teilweise auf plus vier Grad, da wird das wahrscheinlich auch schnell weggehen, zumindest auf den Straßen.“ In höheren Lagen wie im Sauerland und in der Eifel würden die Temperaturen um minus eins bis minus zwei Grad liegen, dort bleibe der Schnee natürlich liegen. Am Freitag könnten örtlich hier und da ein paar Schneeschauer auftreten. „Temperaturen ein bis vier Grad, sonst wechselnd bewölkt. Alles im normalen Rahmen.“