Aus dem Schlaf gerissen : Sirenenfehlalarm hält Wuppertaler in der Nacht zu Mittwoch wach

Sirenenfehlalarm hält Wuppertaler in der Nacht zu Mittwoch wach

Wuppertal Ein technischer Defekt hat die Anwohner der Wuppertaler Südstadt in der Nacht zu Mittwoch aus dem Schlaf gerissen. Eine Stunde lang heulten dort die Sirenen, die Notrufleitungen der Polizei waren aufgrund der vielen Nachfragen überlastet.

Die Anwohner der Wuppertaler Südstadt sind in der Nacht zu Mittwoch von einem Sirenenfehlalarm aus dem Schlaf gerissen worden. Eine Stunde lang heulte die Sirene auf dem Dach einer Schule an der Pfalzgrafenstraße. Ausgelöst wurde der Defekt durch Feuchtigkeit in einem Schaltschrank, wie die Feuerwehr auf Nachfrage mitteilt. Zur Zeit werde ermittelt, wo das Wasser herkommt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.