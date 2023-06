Simuliertes Flugunglück Flughafen Dortmund probt den Ernstfall

Am Flughafen Dortmund wird am Samstag (8.00 bis 11.00 Uhr) ein Ernstfall geprobt: Bei einer Flugunfallübung wird der Zusammenstoß eines Flugzeuges mit einem Flughafenbus simuliert, wie die Feuerwehr Dortmund im Vorfeld erklärte. Rund 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Bundespolizei und diversen Rettungsdiensten nehmen an der Übung teil. Der normale Flugbetrieb soll laut Flughafen und Feuerwehr währenddessen weiterlaufen. Für Samstag sind in Dortmund etwa 50 Starts und Landungen geplant.