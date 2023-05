Nach brutalen Attacken auf Polizisten und Rettungskräfte „Gewaltsame Übergriffe sind nicht auf Silvester beschränkt“

Düsseldorf · Damit sich Gewaltexzesse wie in der vergangenen Silvesternacht in NRW nicht wiederholen, fordert die SPD mehr integrative Prävention vor Ort, bessere Ausstattung von Justiz und Polizei sowie die Prüfung weiterer Waffenverbotszonen. Am Donnerstag befasst sich der Innenausschuss mit dem Thema. Was Experten zu den Forderungen sagen.

10.05.2023, 13:02 Uhr

Polizisten stehen hinter explodierendem Feuerwerk. Foto: dpa/Julius-Christian Schreiner

Nach den landesweiten Krawallen in der vergangenen Silvesternacht mit Attacken auf Polizisten und Rettungskräfte fordert die SPD nun eine konsequente und zügige Strafverfolgung der Täter sowie bildungs- und integrationspolitische Maßnahmen, um die Ursachen zu bekämpfen. „Die Gewaltexzesse an Silvester und der aktuell zu verzeichnende Anstieg der Gewaltkriminalität insgesamt sind besorgniserregende Signale und fordern uns zum Handeln auf“, sagte Christina Kampmann, innenpolitische Sprecherin der SPD im Landtag, unserer Redaktion. „Solche Gewaltexzesse oder die erschreckend hohe Zahl von Messerangriffen am langen Wochenende um den Maifeiertag beeinträchtigen das subjektive Sicherheitsempfinden vieler Menschen“, so Kampmann.