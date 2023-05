Nach brutalen Attacken auf Polizisten und Rettungskräfte „Gewaltsame Übergriffe sind nicht auf Silvester beschränkt“

Nach den landesweiten Krawallen in der vergangenen Silvesternacht mit Attacken auf Polizisten und Rettungskräfte fordert die SPD nun eine konsequente und zügige Strafverfolgung der Täter sowie bildungs- und integrationspolitische Maßnahmen, um die Ursachen zu bekämpfen. „Die Gewaltexzesse an Silvester und der aktuell zu verzeichnende Anstieg der Gewaltkriminalität insgesamt sind besorgniserregende Signale und fordern uns zum Handeln auf“, sagte Christina Kampmann, innenpolitische Sprecherin der SPD im Landtag, unserer Redaktion. „Solche Gewaltexzesse oder die erschreckend hohe Zahl von Messerangriffen am langen Wochenende um den Maifeiertag beeinträchtigen das subjektive Sicherheitsempfinden vieler Menschen“, so Kampmann.