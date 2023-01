Böller, Raketen und Co Silvestermüll in NRW vielerorts auf Vor-Corona-Niveau

Besonders heftig ist einer ersten Müllbilanz zufolge an beliebten Treffpunkten in Dortmund gefeiert worden: „An den Hotspots wurden rund 18 Tonnen Silvestermüll abgeholt, das ist das Dreifache der Menge in Vergleich zu den Vor-Corona-Jahren“, sagte eine Sprecherin der EDG Entsorgung Dortmund GmbH. Auch in Wuppertal blieb mehr Müll zurück als vor der Pandemie. Der ESW Eigenbetrieb Straßenreinigung Wuppertal beziffert den Silvestermüll aus den Jahreswechseln 2019/20 und 2018/19 mit jeweils etwa 90 Kubikmeter. „Wir gehen in diesem Jahr von ungefähr 20 Prozent mehr aus, genaue Angaben können wir aktuell jedoch noch nicht machen“, sagte ein Sprecher des Unternehmens.