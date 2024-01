„Gezielte Angriffe auf Einsatzkräfte“ Silvesterkrawalle in Bonn – Prozessauftakt gegen sieben Angeklagte

In ihren ersten Aussagen am Dienstag machten die jungen Angeklagten einen eher betroffenen Eindruck. Die meisten besuchten in Medinghoven Kindergarten und Schule, sind in Ausbildung oder auf Berufssuche und fast alle Mitglieder im örtlichen Fußballclub. Fast alle wohnen auch noch bei den Eltern. Die meisten haben nach eigenen Angaben Erfahrung mit Marihuana.