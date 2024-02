Rettungskräfte angegriffen Bewährungsstrafen nach Silvesterkrawallen in Bonn

Bereits vier Tage vor der Silvesternacht hatten die Angeklagten, die sich aus der Nachbarschaft und dem örtlichen Fußballverein kannten, in einer Chatgruppe zusammengefunden und den Polizeiangriff geplant, hieß es in der Urteilsbegründung. Vorbild für die Attacke sei der Spielfilm „Athena“ (2022) gewesen, der in einem sozialen Brennpunkt in Frankreich spielt. Wie auf der Leinwand sollten auch in Bonn Einsatzkräfte gezielt in einen Hinterhalt gelockt werden. Dann sollten „Bullenwagen brennen“, eventuell auch ein Polizist entführt werden.