Silvesternacht 2023/2024 Polizisten in Marxloh mit Raketen und Böllern attackiert

In Köln verlief der Silvesterabend infolge der Terrorwarnungen ruhig – insbesondere rund um den Kölner Dom. Am Sonntag waren drei weitere Verdächtige festgesetzt worden. Die Zugriffe waren in Duisburg, Herne und in Nörvenich erfolgt. Der Anschlag habe mit einem Auto verübt werden sollen. Größere Einsätze waren in Köln am Sonntagabend laut Polizei zunächst ausgeblieben. Die Polizei war im Bereich der Kathedrale mit einem massiven Aufgebot vor Ort.