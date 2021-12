Düsseldorf Das Land NRW weitet das Tanzverbot aus und verbietet nun auch Silvester-Bälle. Grund sind die steigenden Corona-Zahlen. Clubs und Diskotheken ist der Betrieb bereits untersagt.

Das Tanzverbot an Silvester gilt sowohl in der Gastronomie als auch für „vergleichbare Veranstaltungen, wenn das Tanzen Schwerpunkt der Veranstaltung ist“, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit.