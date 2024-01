Silvesternacht 2023/2024 in NRW Polizisten in Duisburg und Solingen mit Raketen und Böllern attackiert

In NRW wurde das neue Jahr überwiegend friedlich begrüßt. Insbesondere in Duisburg kam es aber zu Konfrontationen mit der Polizei, die landesweit mit 6600 Kräften im Einsatz war. In Duisburg hatte es bereits am Silvesterabend erste Ausschreitungen gegeben, als auf Busse und Straßenbahnen mit Böllern geworfen wurde. In Solingen sind mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei mit Steinen und Feuerwerk angegriffen worden. Die Feuerwehr wurde dadurch an Löscharbeiten gehindert. Eine Gruppe von 30 bis 40 Personen soll die Einsatzkräfte mit Böllern angegangen haben.