Festnahmen, Unfälle, Verletzte : 2900 Einsätze in der Silvesternacht für die Polizei in NRW

2900 Einsätze in der Silvesternacht für die Polizei in NRW

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU, 2.v.l.) macht sich in der Silvesternacht ein Bild von der Sicherheitslage in Köln rund um Hauptbahnhof und Dom. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Düsseldorf Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat in der Nacht zum neuen Jahr 2900 Einsätze gefahren. Das waren 600 weniger als beim vorigen Jahreswechsel.

32 Festnahmen wurden in der Nacht des Jahreswechsels gezählt. Ein Jahr zuvor waren es 22. 183 Menschen wurden in Gewahrsam genommen, das betraf im Jahr davor noch 262. Die Zahl der gefährlichen Körperverletzungen betrug 134 (161). Die einfachen Körperverletzungen lagen bei 301, im vorigen Jahr noch bei 422.

Die Düsseldorfer Polizei meldet am frühen Morgen keine besonderen Vorkommnisse in der Silvesternacht. Es habe genug für die Einsatzkräfte zu tun gegeben, aber besonders schwere Zwischenfälle seien nicht bekannt, sagte ein Sprecher unserer Redaktion.

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul hatte den Jahreswechsel an der Seite von Polizeibeamten am Dom in Köln verbracht. Wie schon in den zwei Silvesternächten der Vorjahre sei es ihm wichtig, als oberster Dienstherr der Landespolizei an diesem besonderen Tag im Jahr präsent zu sein und den Polizisten für ihren Einsatz zu danken.