Attacken auf Einsatzkräfte befürchtet : 4800 Polizisten in NRW zu Silvester im Einsatz

4800 Polizisten in NRW zu Silvester im Einsatz

Feuerwerk in Düsseldorf (Archivfoto). Foto: dpa/Daniel Naupold

Düsseldorf In dieser Nacht lassen es viele krachen: Mit Raketen, Böllern und oft auch feucht-fröhlich begrüßen die Menschen in Nordrhein-Westfalen das neue Jahr. Damit die Silvesternacht friedlich bleibt, ist die Polizei im Großeinsatz.

Mit Partys und zahlreichen Feuerwerken wollen die Menschen in NRW am Dienstag ins neue Jahrzehnt feiern. Etwa 4800 Polizisten sollen dann im bevölkerungsreichsten Bundesland für Sicherheit sorgen. Besonders in den Großstädten werde die Polizei vor Ort präsent und ansprechbar sein, hatte das Innenministerium vorab mitgeteilt. Die Beamten seien aufgefordert, bei Störungen der öffentlichen Sicherheit und Gewalttätigkeiten offensiv und konsequent einzuschreiten.