Silvester in der Corona-Krise : Essener Uniklinik-Chef plädiert für Böller-Verzicht

Silvester in der Corona-Krise

Essen Der Essener Uniklinik-Chef Jochen A. Werner hat für einen Verzicht auf Silvesterfeuerwerk plädiert. Durch die Unfälle mit Böllern würden die Rettungsdienste und Kliniken während der Corona-Pandemie noch mehr belastet.

„Aus medizinischer Sicht wäre es sinnvoll, dieses Jahr auf das Silvester feuerwerk zu verzichten, um das ohnehin angespannte Gesundheitssystem nicht noch mehr zu belasten“, erklärte der Ärztliche Direktor und Vorstandsvorsitzende der Universitätsmedizin Essen am Freitag.

„Feuerwerk verursacht deutschlandweit Tausende von Unfällen. Das sind Verbrennungen und weitere Verletzungen, meist an Händen und Kopf, wie Augenunfälle und Knalltrauma.“ Betroffen seien die Notaufnahmen und der ärztliche Notdienst und in den Folgetagen HNO-Mediziner und Augenärzte sowie die Krankenhäuser generell. Die beste Vorsorge sei deshalb, auf das Feuerwerk zu verzichten. „Jeder sollte so seinen kleinen Beitrag zur Bewältigung der Pandemie leisten.“