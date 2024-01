Silvesternacht in NRW Diese Städte hatten die höchste Feinstaubbelastung

Mitte Dezember sprach sich in einer Umfrage eine knappe Mehrheit der Deutschen für ein generelles Feuerwerksverbot zu Silvester aus. 51 Prozent der Befragten antworteten auf die Frage „Sollten Feuerwerk und Böller an Silvester verboten werden?“ mit Ja, berichtet die „Augsburger Allgemeine“ am 22. Dezember. 40 Prozent wollten weiterhin Raketen und Böller zünden. Der Rest sei noch unentschlossen. Die größten Böller-Fans sind demnach Wählerinnen und Wähler von FDP und AfD, so die Zeitung weiter. Anhänger von SPD, Grünen und Linken fänden dagegen ein Böllerverbot mehrheitlich gut. Bei dem Menschen über 65 seien 61 Prozent für ein Verbot, bei den 18- bis 29-Jährigen nur 45 Prozent.