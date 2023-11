Debatte um Böller und Raketen NRW-Städte setzen zu Silvester auf Verbotszonen – oder Eigenverantwortung

Düsseldorf · Nach Übergriffen auf Polizisten, Rettungskräfte und Feuerwehrleute in der Silvesternacht 2022/23 richten viele Städte in NRW Böllerverbotszonen ein oder erweitern bereits bestehende – was geplant ist und was die Deutsche Polizeigewerkschaft fordert.

23.11.2023 , 10:38 Uhr

Jedes Jahr bleibt an Silvester tonnenweise Müll auf den Straßen zurück. Foto: dpa/David Young