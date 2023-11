Debatte um Böller und Raketen NRW-Städte setzen zu Silvester auf Verbotszonen – oder Eigenverantwortung

Nach den massiven Ausschreitungen im vergangenen Jahr mit Angriffen auf Einsatz- und Rettungskräfte beraten die Kommunen in Nordrhein-Westfalen über Böllerverbotszonen. Eine Umfrage unserer Redaktion in Städten und Kreisen hat ergeben, dass Köln erstmals eine großflächige Böllerverbotszone zwischen Rhein und den Ringen einrichten wird. Kölns Stadtdirektorin sagt: „Wir wollen durch die neue Regelung Polizistinnen und Polizisten, Ordnungs- und Rettungskräfte besser schützen, die in der vergangenen Silvesternacht in anderen Großstädten mit Böllern beworfen und dadurch verletzt wurden.“ Ein willkommener Nebeneffekt sei, dass der Müll reduziert werde.