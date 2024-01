Terroralarm in Köln Weitere Festnahme im Zusammenhang mit Drohung gegen Dom

Selten war die Sorge vor einem islamistischen Terroranschlag an Silvester größer als in diesem Jahr gewesen. Nachdem im Verlauf des Sonntages bereits drei weitere Verdächtige in Duisburg, Herne und in Nörvenich festgenommen wurden, wurde am Silvesterabend eine weitere Person in Bochum ingewahrsam genommen, ein 41-jähriger Deutsch-Türke. Diese vier Terrorverdächtigen gehören offenbar zu einem größeren islamistischen Netzwerk um den 30 Jahre alten Tadschiken, der bereits an Heiligabend in Wesel in Gewahrsam genommen worden war und den Kölner Dom zuvor ausgespäht haben soll. Der Anschlag habe mit einem Auto verübt werden sollen, sagte Kölns Polizeipräsident Johannes Hermanns.