Silvester 2022 Ab wann in NRW Böller, Raketen und Co. verkauft werden

Einige Städte in Nordrhein-Westfalen haben auch 2022 aus Sicherheitsgründen Böllerverbotszonen ausgerufen. In Köln rechnet man mit vielen Besuchern, die in der Domstadt den Jahreswechsel begehen wollen. Hier orientiert man sich an den Regeln de letzten Jahre: ab 18 Uhr gilt demnach Feuerwerksverbot rund um den Dom, Wunderkerzen, Böller und Raketen dürfen dann nicht mehr Mitgeführt werden. Ab 22 Uhr wird der böllerfreie Bereich dann erweitert.