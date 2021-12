Kontrollen in NRW geplant : Politik und Polizei warnen vor illegalen Böllern an Silvester

F euerwerk in der Silvesternacht 2019 am Rhein über dem Kölner Dom (Archivfoto). Foto: dpa/Christophe Gateau

Düsseldorf An vielen öffentlichen Orten in NRW ist das Feuerwerk verboten. Die Landesregierung appelliert zudem an die Bürger, aufgrund der Corona-Lage auf größere Silvesterpartys zu verzichten.