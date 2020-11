Silvester 2020 : Städte- und Gemeindebund ist gegen Feuerwerk-Verbot in NRW

Der Städte- und Gemeindebund in NRW hat sich gegen ein Verbot von Feuerwerk an Silvester ausgesprochen. Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Düsseldorf Der Städte- und Gemeindebund NRW hat sich gegen ein generelles Verbot von Feuerwerken und Böllern zu Silvester ausgesprochen. Auch wenn keine großen Partys erlaubt seien, solle es Feuerwerk geben.

„Natürlich müssen wir in Corona-Zeiten sehr genau hinschauen, was an Silvester möglich ist“, sagte Präsident Roland Schäfer am Sonntag. „Große Partys können wir uns aus dem Kopf schlagen, so viel ist sicher. Aber deswegen sollten wir nicht direkt landesweit das Abbrennen von Feuerwerk verbieten.“