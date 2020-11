Jahreswechsel in NRW : „Kleines privates Feuerwerk“ soll möglich sein

Düsseldorf Feuerwerk an Silvester bleibt in Nordrhein-Westfalen im kleinen Kreis der Familie voraussichtlich erlaubt. Ministerpräsident Armin Laschet sprach sich dafür aus. Es gibt jedoch auch Einschränkungen beim Böllern.

So hat sich NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) gegen ein Böller-Verkaufsverbot ausgesprochen. „Ich würde da vorschlagen, dass wir dieses kleine private Feuerwerk, was da jemand mit seiner Familie entzündet, nicht untersagen“, sagte Laschet im ZDF-„heute-journal“ am Montagabend. Nach Auskunft von Krankenhäusern würden zwar in der Silvesternacht mehr Verletzte eingeliefert. Selten gehe das aber auf Böller zurück, sondern auf Alkohol, Partys und vieles andere.