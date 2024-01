Nach Rücktritt von Annette Kurschus Westfälische Kirche will Verdachtsfälle zu sexualisierter Gewalt untersuchen lassen

Nach dem Rücktritt von Präses Annette Kurschus im Zusammenhang mit einem Verdachtsfall auf sexualisierte Gewalt in Siegen hat die Evangelische Kirche von Westfalen nun wie angekündigt eine externe Untersuchung beschlossen. „Die Prüfung wird einer Kanzlei übertragen, die von der Fachstelle Sexualisierte Gewalt der EKD für Aufarbeitungsprozesse empfohlen wird“, hieß es in einer Mitteilung der Kirche mit Sitz in Bielefeld am Freitag.