Tierliebhaber aus Siegen : Video über Mosaik-Bild von verstorbenem Hund geht viral

Siegen 900 Bilder der verstorbenen Dogge Oscar bilden ein Gesamtkunstwerk, das in kürzester Zeit über sechs Millionen Mal angeklickt wurde. Was es damit auf sich hat, hat uns sein Besitzer erzählt.

Stender ist hauptberuflich selbstständig und zudem „Hunde-Blogger“. Da er zahlreiche Schnappschüsse von Bordeaux Dogge Oscar hat, wollte der Siegener irgendetwas mit den Bildern machen, das war ihm schnell klar. „Aber so ein Fotobuch, das schaut man sich einmal an und legt es dann in den Schrank“, sagt er. Etwas Außergewöhnlicheres musste her. Zufällig stieß er auf die Möglichkeit, auf einer Website seine Fotos hochzuladen und daraus ein großes Mosaik erstellen zu lassen. Dahinter steckt ein Algorithmus, der die Bilder anordnet und teilweise auch den Kontrast verändert. Einige Fotos werden auch doppelt verwendet.