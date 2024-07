Schlägerei in Siegen Streit mit Schwerverletzten – zweiter Verdächtiger in U-Haft

Im Fall einer Schlägerei zwischen zwei Personengruppen mit Schwerverletzten in der Siegener Innenstadt ist ein zweiter Tatverdächtiger ermittelt. Ein 24-Jähriger sei wegen Verdachts auf versuchten Totschlag in Untersuchungshaft gekommen, teilten die Polizei in Hagen und die Siegener Staatsanwaltschaft mit. Der Mann war am Dienstag festgenommen worden. Ein 32-Jähriger war bereits kurz nach dem Vorfall gefasst worden, auch er befinde sich in U-Haft, sagte ein Polizeisprecher.