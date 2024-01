Schneeballschlacht artet aus Mann bedroht Jugendliche mutmaßlich mit Waffe

Eine Schneeballschlacht ist am Mittwochabend (17. Januar) in Siegen-Geiswied ausgeartet, wie die Polizei am Freitagnachmittag (19. Januar) mitteilte. Demnach lieferten sich im Bereich der Marktstraße abends mehrere Kinder und Jugendliche eine Schneeballschlacht. Ein verirrter Schneeball soll dabei einen erwachsenen Fußgänger nur knapp verfehlt haben. Dieser habe zunächst fleißig mitgemischt und selber mit Schneebällen geworfen. Dann soll der Mann „komisch“ in seine Jacke gegriffen haben und die Jugendlichen seien weggelaufen. Als sie sich kurz danach umdrehten, soll der Mann hinter ihnen hergekommen sein, eine Schreckschusswaffe in der Hand gehalten und damit einmal geschossen haben, berichtet die Polizei.