Angriff in Siegen : Polizisten mit vollen Flaschen, Geschirr und Wurstglas beworfen

Angriff in Siegen

Siegen Zwei betrunkene Männer haben Polizisten mit vollen Flaschen, Kochgeschirr und Lebensmitteln beworfen - unter anderem mit einem Glas mit Würstchen.Zuvor hatten sie die Beamten beleidigt und mit dem Handy gefilmt.

Die Beamten waren am Dienstag zu einem Mehrfamilienhaus in Siegen gerufen worden, weil sich dort die beiden Männer (32/54) mit einem 24-Jährigen gestritten und auf ihn eingeschlagen hatten, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Zuvor hatten die drei Männer - wie schon öfter - zusammen getrunken.