“Fast gar kein Gebrauch“ : Oben-Ohne-Angebot in Siegener Schwimmbädern kaum genutzt

Siegen Das auch überregional viel beachtete „Oben-Ohne-Baden für alle“ in Schwimmbädern in Siegen seit dem Sommer ist bisher kaum genutzt worden.

In den beiden Freibädern sei „allenfalls einmal auf der Liegewiese mal jemand“ mit entblößter weiblicher Brust gesehen“ worden, berichtete die Sprecherin. Und im Wasser - sowohl in den Freibädern als auch den Hallenbädern - habe niemand die Neuregelung genutzt. Es habe offenkundig keinen - oder noch keinen - Bedarf gegeben. Hingegen sei „eine Vielzahl von Beschwerden, Beleidigungen, Drohungen per Mail, Brief, Anrufe“ bei der Kommune eingegangen. „Eine Drohung wurde zur Anzeige gebracht.“

Auch in Göttingen in Niedersachsen dürfen Besucher und Besucherinnen mit nacktem Oberkörper in Schwimmbädern baden. Auslöser den Beschluss des Sportausschusses der Stadt war eine Person, die sich weder als Frau noch als Mann sieht. Im August 2021 ging sie deshalb oben ohne baden. Das Schwimmbad sah sie als Frau an und sprach deswegen von einem Verstoß gegen die Badeordnung. Anschließend gab es viele Debatten in der Stadt.