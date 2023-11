„Die Vorwürfe erschüttern“ Missbrauchsvorwürfe gegen Ex-Mitarbeiter des Kirchenkreises Siegen

Die westfälische Kirche erklärte in Bielefeld, unmittelbar nach Bekanntwerden von Verdachtsmomenten Anfang dieses Jahres habe der Kirchenkreis Siegen-Wittgenstein die Ermittlungsbehörden eingeschaltet und vor Ort ein Interventionsteam eingerichtet. „In jedem Fall wird der Verdachtsfall nach Abschluss der behördlichen Ermittlungen extern aufgeklärt und aufgearbeitet“, kündigte die viertgrößte deutsche Landeskirche an. Die landeskirchliche Ansprechstelle für den Umgang mit Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung stehe mit Betroffenen in engem Austausch: „Sie erhalten neben seelsorglicher Begleitung auch Hilfsangebote wie bei Bedarf längerfristige rechtliche und psychologische Unterstützung.“