Eskalation in Siegen : Mann schießt nach Streit mit Luftgewehr auf 24-Jährigen

Siegen In Siegen ist ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Der jüngere griff im Anschluss zum Luftgewehr und schoss auf seinen Kontrahenten.

Ein 22-jähriger Mann hat nach einem Streit mit einem 24-Jährigen in Siegen zum Luftgewehr gegriffen und seinen Kontrahenten an der Hand verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war die Auseinandersetzung am Dienstagnachmittag in der Wohnung des 22-Jährigen eskaliert. Der Ältere hatte die Wohnung bereits verlassen, als der Jüngere auf ihn schoss. Rettungskräfte brachten den 24-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Polizei stellte die Waffe sicher und ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Dem Jüngeren wurde zudem auf der Wache eine Blutprobe entnommen.