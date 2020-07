Ungewöhnlicher Fund : Mann findet bei beim Umgraben Sprengstoff im Garten

Netphen/Siegen Ein Hauseigentümer hat auf seinem Grundstück ein Gartenhaus abgerissen und am Samstag größere Erdarbeiten durchgeführt. Dabei stieß er auf einen Plastikeimer mit bisher noch unbekanntem Sprengstoff.

Bei Arbeiten mit Schaufel und Hacke in seinem Garten ist ein Mann in Netphen im Kreis Siegen-Wittgenstein auf einen Plastikeimer mit Sprengstoff gestoßen. Wer das explosive Gut dort vergraben hatte, war nach Polizeiangaben von Montag zunächst unklar. Der Hauseigentümer hatte auf seinem Grundstück ein Gartenhaus abgerissen und am Samstag größere Erdarbeiten durchgeführt.