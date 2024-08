Siegen in NRW Frau sticht in Bus mit Messer um sich – fünf Verletzte

Update | Siegen · Ein weitere Messerattacke in NRW. In Siegen soll eine 32-jährige Frau in einem Bus Menschen mit einem Messer angegriffen haben. Fünf Personen wurden verletzt, drei schweben in Lebensgefahr.

30.08.2024 , 21:53 Uhr

Die Polizei Dortmund hat die Ermittlungen übernommen. (Archiv, Symbol) Foto: dpa/Fabian Strauch

Der Bus der Linie R22 war auf dem Weg zum Stadtfest in Siegen. Zur Tatzeit hielten sich mindestens 40 weitere Fahrgäste in dem Fahrzeug auf. Nach Informationen der „Siegener Zeitung“ gibt es Hinweise, dass die Frau zur Tatzeit unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stand. Sie habe sich von der Polizei widerstandslos festnehmen lassen. Zu dem Angriff soll es um 19.40 Uhr gekommen sein. Drei Personen wurden lebensgefährlich, eine Person schwer und eine Person leicht verletzt. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestand nach der Festnahme den Angaben der Polizei zufolge nicht mehr. Ein Team der Spurensicherung war im Einsatz. Notfallseelsorger kümmerten sich um Zeugen, die die Tat beobachtet hatten. Auch einige Jugendliche und Kinder waren wohl in der Nähe. Die Polizei Dortmund hat die Ermittlungen übernommen. Die Behörde bittet Bürgerinnen und Bürger darum, in den sozialen Netzwerken keine Mutmaßungen über das Motiv zu posten. Über die Hintergründe der Tat lägen noch keine Informationen vor. Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

(csi)