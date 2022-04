Tödlicher Arbeitsunfall : Ein Toter und zwei lebensgefährlich Verletzte in Siegener Stahlbetrieb

Siegen Zwei Männer sind bei einem Arbeitsunfall in einem Stahlbetrieb in Siegen lebensgefährlich verletzt worden, ein weiterer tödlich. Sie alle befanden sich in einer Grubenanlage zur Stahlhärtung.

In einem Stahlbetrieb in Siegen ist es am Sonntagabend zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, kam dabei ein 27 Jahre alter Mann ums Leben, zwei 33 und 47 Jahre alte Männer schweben noch in Lebensgefahr.

Ersten Erkenntnissen nach hatte der getötete Mitarbeiter in einer Grubenanlage die Besinnung verloren, woraufhin zunächst der 33-Jährige zu ihm hinabstieg und ebenfalls die Besinnung verlor. Als auch der 47-Jährige helfen wollte und zusammenbrach, wählte ein weiterer Mitarbeiter den Notruf.

In dem Betrieb wird der Polizei zufolge Stahl mit einem Unterdruckverfahren gehärtet, dabei kommen Gase wie Stickstoff und Argon zum Einsatz. Eine Vergiftung mit diesen könnte den Tod und die Verletzungen der Mitarbeiter verursacht haben. Die Kriminalpolizei und das Amt für Arbeitsschutz haben die Ermittlungen aufgenommen.

