Lange Liste der Vergehen Bundespolizei stellt in Siegen Mann mit fünf offenen Haftbefehlen

Außerdem hätten in sieben Fällen Behörden mit Aufenthaltsermittlungen nach ihm gefahndet – unter anderem wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, exhibitionistischer Handlungen und Diebstahl. Die Geldstrafen in einer Gesamthöhe von etwa 1.500 Euro konnte der Mann nicht bezahlen. Er kam in eine Justizvollzugsanstalt. Dort muss er voraussichtlich eine Haftstrafe von acht Monaten verbüßen.