Schnee erhitzt Gemüter Nachbarn geraten beim Schneeräumen in Streit – mit Besen zugeschlagen?

In Siegen-Geisweid ist es am späten Donnerstagvormittag ebenfalls zu einer Auseinandersetzung zwischen Nachbarn gekommen, berichtet die Polizei. Hier erschien ein 72-Jähriger auf der Polizeiwache in Siegen, um seinen 67-jährigen Nachbarn anzuzeigen. Nach Angaben des 72-Jährigen ging es bei dem Streit um den nicht angeleinten Hund des Nachbarn. Im Rahmen des Streites habe der 67-Jährigen eine Schneeschaufel in der Hand gehalten und den 72-Jährigen gedroht, ihn damit „totzuschlagen“. Hier ermittelt nun die Kriminalpolizei wegen des Verdachts der Bedrohung.