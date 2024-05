Fahrverbot droht Autofahrer begeht in Siegen „zwei Todsünden im Straßenverkehr auf einmal“

Ein Autofahrer ist bei einer Verkehrskontrolle in Siegen innerhalb kurzer Zeit zweimal geblitzt worden - und zwar an derselben Stelle mit jeweils viel zu hohem Tempo. Beim ersten Mal rauschte der Fahrer bei erlaubtem Tempo 80 abzüglich der Toleranz mit 121 Stundenkilometer in die Kontrolle, wie die Polizei in Siegen am Freitag (17. Mai 2024) mitteilte.