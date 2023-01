Tötungsfall in Siegen Nach tagelanger Fahndung – Leiche von Verdächtigem in Wald gefunden

Vier Tage nach der Tötung eines 28-Jährigen in Siegen ist die Leiche des Tatverdächtigen in der Nähe gefunden worden. Eine Spaziergängerin habe den toten 60-Jährigen am Sonntagabend in einem Waldstück bei Netphen entdeckt, teilte die Polizei in Siegen am Montag mit. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass es sich bei der Leiche um den Verdächtigen der anderen Tat handle.