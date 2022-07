Lebensgefährlich verletzt : 28-Jähriger in Siegen aus brennendem Auto gerettet

Ein 28-Jähriger wurde am Samstagmorgen in Siegen aus einem brennenden Auto befreit (Symbolbild). Foto: dpa/Fernando Gutierrez-Juarez

Siegen Am frühen Samstagmorgen wurde ein 28-Jähriger in Siegen aus seinem brennenden Auto befreit. Warum der Wagen in Flammen gestanden hatte, ist noch unklar. Der Mann kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

Ein 28-Jähriger ist am frühen Samstagmorgen von Ersthelfern aus seinem brennenden Auto befreit worden. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wie die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mitteilte.

Anwohner hatten demnach einen lauten Knall gehört. Kurz darauf habe das Auto bereits in Flammen gestanden. Warum der Mann die Kontrolle über sein Auto verlor und gegen mehrere geparkte Pkw prallte, ist noch nicht geklärt. Durch die Wucht des Aufpralls beschädigten umherfliegende Trümmerteile weitere Fahrzeuge. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf über 70.000.

