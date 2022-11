Fund in Siegburg : Zeugen nehmen beißenden Geruch wahr - und entdecken Halle mit Drogen

Siegburg Zeugen sind durch einen beißenden Chemiegeruch auf ein Drogenversteck in einer Lagerhalle in Siegburg (Rhein-Sieg-Kreis) aufmerksam geworden. Der Gesamtwert der gefundenen Substanzen werde auf einen Millionenbetrag geschätzt.

Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Zeugen hatten den Angaben zufolge am Montag zunächst einen „nach Lösungsmittel“ riechenden „Gestank“ bemerkt. An der Lagerhalle, von der er ausging, seien sie dann auf einen Mann getroffen, der sich allerdings in Ausflüchte habe retten wollen. Daher seien sie in die Halle gegangen - und dort auf unzählige Verpackungen gestoßen. Der Unbekannte wiederum habe sich schnell zwei davon genommen und sei in einem weißen Transporter geflüchtet.