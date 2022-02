Polizei geht von Suizidversuch aus : Feuer in Gefängniszelle der JVA Siegburg – Häftling schwer verletzt

Ein Feuerwehrauto steht am Dienstagabend vor der JVA Siegburg. Foto: dpa/Ralf Rohrmoser-von Glasow

Siegburg In einer Zelle der Justizvollzugsanstalt in Siegburg hat es am Dienstag gebrannt. Ein Häftling soll eine Bettdecke angezündet haben, die Polizei geht von einem Suizidversuch aus. Der 30-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Fall wirft Fragen nach fehlenden Brandmeldern in den Zellen auf.

Beim Brand einer Zelle in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Siegburg ist ein Häftling schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, hatte den Ermittlungen zufolge ein 30 Jahre alter Häftling in suizidaler Absicht eine Bettdecke angezündet. JVA-Bedienstete und die Feuerwehr konnten den Brand am Dienstagabend löschen. Der 30-Jährige kam mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus.

„Der Fall zeigt erneut, wie wichtig es ist, dass Brände schnell erkannt werden“, sagte Stefan Engstfeld, Sprecher für Rechtspolitik der Grünen Landtagsfraktion, am Mittwoch. „Daher bleibt es unverständlich, dass sich die Landesregierung weiter gegen den Einsatz von Brandmeldern in Zellen sperrt.“ Erfahrungen aus den Niederlanden zeigten, dass die technische Ausstattung manipulationssicher angebracht werden könne.

Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Die Telefonseelsorge ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar, Telefon 0800 111 0 111 und 0800 111 0 222.

