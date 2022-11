Handys und Laptops sichergestellt : Polizei durchsucht Wohnungen in Siegburg – Verdacht auf Kinderpornografie

Die Polizei in Siegburg hat 13 Wohnungen wegen Verdachts auf Kinderpornografie durchsucht (Symbolbild). Foto: Bretz Andreas/Bretz, Andreas (abr)

Siegburg In einer Wohnung in Siegburg fanden die Ermittler nach eigenen Angaben „eine überwältigende Menge an potenziellen Beweismitteln“ für die Verbreitung von Kinderpornografie.

Die Polizei hat im Rhein-Sieg-Kreis 13 Wohnungen wegen des Verdachts auf Kinderpornografie durchsucht. Dabei seien zahlreiche Handys, Laptops und Datenträger sichergestellt worden, teilte die Polizei in Siegburg am Freitag mit. Ein 54-Jähriger stehe im Verdacht, sogenanntes Cybergrooming zu betreiben. In seiner Wohnung fanden die Ermittler nach eigenen Angaben „eine überwältigende Menge an potenziellen Beweismitteln“ - darunter allein zehn Smartphones, 16 Laptops, fünf Digitalkameras sowie Hunderte CDs und Videokassetten.

Beim „Cybergrooming“ suchen Personen über das Internet gezielt Kontakt zu Kindern und Jugendlichen, um sie sexuell zu belästigen und sie zum Bildertausch oder einem Treffen zu überreden.

(toc/dpa)