Mutmaßliche Täter waren mit Pistole bewaffnet Zu Hause überfallen – 84-Jährige aus Siegburg holt Hilfe über mobilen Notruf

Eine 84 Jahre alte Frau ist in ihrer Wohnung in Siegburg bei Bonn überfallen und an einen Stuhl gefesselt worden. Ein Mann und eine Frau waren mit einer Pistole bewaffnet Samstagfrüh (20. April 2024) in die Wohnung eingedrungen, wie die Polizei in Bonn am Montag (22. April) mitteilte.