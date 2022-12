Drogenfund in Millionenhöhe Polizei fahndet nach mutmaßlichem Großdealer in Siegburg

Am 31. Oktober hatten die Beamten eine Lagerhalle des mittlerweile als mutmaßlichen Täter identifizierten Mannes in Siegburg (Rhein-Sieg-Kreis) hochgenommen und dabei die Drogen von einem Wert in Millionenhöhe gefunden. Aufgrund eines richterlichen Beschlusses wurde am Samstag ein Bild des Beschuldigten zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben.