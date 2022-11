Polizeieinsatz in Siegburg : Person an Realschule mit Schusswaffe gesichtet

Person an Realschule mit Schusswaffe gesichtet

Polizeieinsatz in Siegburg

Siegburg Nach Angaben der Polizei Köln gibt es einen Großeinsatz an einer Realschule in Siegburg. Eine Person sei dort mit einer Waffe gesehen worden, zudem habe es Knallgeräusche gegeben.

In Siegburg gibt es aktuell einen großen Polizeieinsatz an der Alexander-Humboldt-Realschule. „Wir sind mit großen Kräften dort vor Ort“, bestätige eine Sprecherin der Polizei Köln unserer Redaktion. Ihren Angaben zufolge sei dort angeblich eine Person mit einer Schusswaffe gesehen worden. „Angeblich habe es auch Knallgeräusche gegeben“, sagte sie weiter.

Diese Information veröffentliche die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis auch soeben auf ihrer Facebookseite. Dort ist zu lesen, dass in dem Bereich Reste von gezündeten Feuerwerkskörpern gefunden worden sind. Die Schüler seien in verschlossenen Klassenräumen untergebracht. Eltern werden von der Polizei gebeten, nicht zur Schule zu kommen. „Es soll eine Person mit einer Langwaffe in die Luft geschossen haben“, heißt es zudem aus Sicherheitskreisen.