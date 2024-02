Nach Drogenfund in Siegburg Zielfahnder nehmen Gesuchten in Spanien fest

Rund 15 Monate nach dem Fund von Drogen im Millionenwert in einer Lagerhalle in Siegburg haben Zielfahnder des Bundeskriminalamtes den Hauptverdächtigen in Spanien ausfindig gemacht. Der Mann sei am 1. Februar am Flughafen in Malaga festgenommen worden, teilten das Bundeskriminalamt, die Staatsanwaltschaft Bonn und die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis am Dienstag mit. Der mutmaßliche Drogenhändler habe den spanischen Polizeibeamten einen gefälschten Ausweis gezeigt, doch er sei zweifelsfrei identifiziert worden. Der Tatverdächtige sitzt nun wegen eines EU-Haftbefehls in Auslieferungshaft.