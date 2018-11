Großbrand in Siegburg: Feuer an Bahnstrecke – Keine Hinweise auf Brandstiftung

Feuer an Bahnstrecke – Keine Hinweise auf Brandstiftung

Großbrand in Siegburg

Nordrhein-Westfalen, Siegburg: Ein Zug fährt an ausgebrannten Wohnhäusern vorbei. Foto: dpa/Oliver Berg

Siegburg Drei Monate nach dem verheerenden Großbrand in Siegburg an der ICE-Strecke Köln-Frankfurt haben die Ermittler keine Hinweise auf Brandstiftung.

Unterdessen ist die Sanierung der teilweise zerstörten Häuser im Gange. Die Flammen hatten sechs Häuser beschädigt. In den vergangenen Tagen hätten die Zimmerarbeiten an den Dachstühlen begonnen, sagte ein Sprecher der Stadt Siegburg. Ein siebtes Haus musste abgerissen werden und soll neu aufgebaut werden. Auch hier sei das Genehmigungsverfahren seitens der Stadt fast beendet, so dass der Neubau bald starten könne.